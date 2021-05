CB Correio Braziliense

O acidente aconteceu próximo ao viaduto que liga Samambaia ao Recanto das Emas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um jovem, 22 anos, morreu em acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (4/5). A vítima pilotava uma moto quando colidiu com um caminhão, próximo ao viaduto que liga Samambaia ao Recanto das Emas.

O acidente aconteceu por volta das 7h. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar socorro, mas já encontrou o jovem sem sinais vitais. O óbito foi confirmado no local.

Outros casos

Na noite de segunda-feira (3/5), outros dois acidentes deixaram duas pessoas feridas nas vias do Distrito Federal. O primeiro aconteceu por volta das 20h50, no final do Eixão Sul. Um motociclista, 30 anos, caiu ao perder o controle da direção. De acordo com a vítima, um carro teria entrado na sua frente, repentinamente, causando o acidente.

Quando os bombeiros chegaram no local, encontraram o motociclista deitado na faixa central do Eixão, sentindo muitas dores, com escoriações e suspeita de fratura na clavícula. Ele recebeu os primeiros atendimentos e, em seguida, foi conduzido ao Hospital de Base, consciente, orientado e estável.

Testemunhas não conseguiram identificar o carro que teria fechado a vítima. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar.

Atropelamento



Por volta das 21h, o Corpo de Bombeiros atendeu a mais um chamado na Asa Sul. Desta vez, uma jovem, 23 anos, ficou ferida após ser atropelada na CLS 215, em frente ao Potiguar Caldos.

Os militares chegaram ao local e encontraram a mulher caída no chão, apresentando escoriações e fratura exposta na perna esquerda.Ela foi atendida e transportada ao Hospital de Base, consciente, orientada e estável.

O motorista do veículo envolvido, um Chevrolet Onix de cor branca, não sofreu nenhuma lesão. Aos bombeiros, a vítima contou que, ao atravessar a via, não percebeu a vinda do veículo e acabou sendo atingida por ele.