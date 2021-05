CB Correio Braziliense

Um total de 10 mil vagas foi reservado para agendamento de profissionais de saúde -

A Secretaria de Saúde abriu, nesta terça-feira (4/5), mais 10 mil vagas para agendamento da vacinação contra a covid-19 contemplando profissionais de saúde com registro nos conselhos de classe. Nesta etapa, poderão agendar trabalhadores das categorias de serviço social; agentes funerários; biomedicina; biologia; técnicos de laboratório; medicina; enfermagem; técnicos de radiologia; internos de medicina e enfermagem; e da Secretaria DF Legal.

O agendamento pode ser feito no site vacina.saude.df.gov.br desde as 10h da manhã e o profissional poderá escolher a data, horário e local da vacinação. Até o momento, 124.089 trabalhadores de saúde receberam a D1 (primeira dose) e 97.280 receberam o reforço da D2 (segunda dose).

A nova fase de agendamento foi aberta após a chegada de 81,5 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford na manhã desta segunda-feira (3/5). Deste total, 10 mil serão utilizadas na vacinação dos profissionais de saúde, 10 mil para o primeiro grupo de pessoas com comorbidades e as outras 60 mil doses serão voltadas para a segunda etapa da campanha para pacientes com comorbidades.