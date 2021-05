Ibram vai contratar 145 brigadistas para atuarem durante a estiagem

CB Correio Braziliense

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) pretende contratar 145 brigadistas para atuarem durante o período de estiagem no Distrito Federal. As contratações serão possíveis após o governador Ibaneis Rocha (MDB) destinar crédito suplementar, no valor de R$ 3 milhões, para ser utilizado pelo instituto na contratação temporária de brigadistas florestais, aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) e de ferramentas necessárias para prevenção e o combate a incêndios florestais nas unidades de conservação do DF.

Os interessados em participar do processo seletivo devem ficar atentos à abertura do edital para contratação, no site do instituto, e precisam preencher a qualificação necessária. Exige-se curso de brigadista florestal, ministrado por entidade competente.

O superintendente de Administração Geral do instituto, Ricardo Roriz, avalia que é uma excelente notícia para a preservação do meio ambiente. “Já elaboramos a minuta do edital. A contratação está prevista para o mês de junho. Pretendemos contratar 145 brigadistas para atuarem durante o período de estiagem neste ano”, disse.

O recurso, explica o gestor, também será utilizado para a compra de ferramentas agrícolas utilizadas no combate a incêndios, como roçadeiras, sopradores e abafadores. Estudos demonstram a efetividade da adoção de medidas preventivas. “A gente consegue perceber que é fundamental essa atividade preventiva na redução do número de focos de fogo e a dimensão das áreas queimadas”, destacou.

*Com informações da Agência Brasília