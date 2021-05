Depois do frio na madrugada, tempo esquenta no DF

JM Jéssica Moura

(crédito: Ed Alvez | CB D.A Press)

A madrugada no Distrito Federal foi mais uma de temperaturas gélidas: os termômetros na estação de Águas Emendadas marcaram 9,5°C, a 11ª menor registrada em todo o Brasil nas últimas 24 horas.

Contudo, nesta quarta-feira (5/5), a previsão é de predomínio de sol com poucas nuvens. Com isso, vai esquentar ao longo do dia, e a máxima pode chegar aos 29°C.

Por isso, quem precisar sair de casa deve estar preparado para todos esses cenários. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com a baixa nebulosidade, há essa grande amplitude térmica, já que a radiação solar se dissipa com mais facilidade.

"É típico do período de transição", explica o meteorologista Mamedes Melo, ao se referir ao outono, que contempla características do verão e do inverno, que começa em 21 de junho.

Outro aspecto recorrente nesta estação é a queda nas taxas de umidade, que oscilam entre 95% e 30%: ou seja, tempo seco. Apesar do frio intenso dos últimos dias, Mamedes Melo ressalta que a tendência é que, a partir desta quinta-feira (6/5), as temperaturas aumentem na capital federal. "Vai esquentar", reforça.