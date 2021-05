Linha 192 do Samu não está operando após rompimento de cabo

CB Correio Braziliense

Previsão é que linha seja restabelecida na tarde desta quarta - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A linha 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não está operando após problemas causados por rompimento do cabo de fibra ótica no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), onde funciona o atendimento da entidade.

De acordo com o Samu, a previsão é que os atendimentos pelo telefone sejam retomados por volta das 13h desta quarta-feira (5/5). Para que os moradores do Distrito Federal não fiquem desassistidos, os profissionais seguem atendendo as emergências geradas pelo número 193 do Corpo de Bombeiros Militares (CBMDF).