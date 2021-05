Hospital Oncológico do DF tem licitação homologada pela Novacap

PM Pedro Marra

(crédito: Divulgação)

Em publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (5/5), a Companhia Urbanizadora da Noca Capital do Brasil (Novacap) homologou a licitação do Hospital Oncológico do DF. O aviso diz que a Endeal Engenharia e Construções Ltda. é a empresa que assumiu a obra, que será feita no Setor de Áreas Isoladas Norte (Sain), na Rua Projetada AENW03, Lote A.

A companhia escolhida terá mais de R$ 99 milhões disponibilizados pela pasta para construir a unidade. Com o menor preço apresentado entre as demais empresas, a Endeal terá de montar 172 leitos, sendo 152 de internação e 20 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de consultórios multidisciplinares, alas para tratamento de quimioterapia, radioterapia, medicina nuclear, endoscopia e salas de cirurgia conjugadas. Exames de imagem, como mamografia, ultrassom e raios X, também poderão ser realizados no local.

De acordo com a Secretaria de Saúde (SES), o Hospital Oncológico de Brasília, quando em funcionamento, terá capacidade para realizar até nove mil atendimentos anuais, atendendo à demanda pública de pacientes oncológicos existente no Distrito Federal, que, em 2019, foi de 6.247 enfermos. O Hospital Oncológico de Brasília será o primeiro com essa especialidade no DF. A obra deve ter duração de 36 meses e será fiscalizada pela Novacap.