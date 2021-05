Campanha da Saúde reforça segurança de todas as vacinas contra covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Para incentivar a vacinação contra a covid-19, a Secretaria de Saúde lançou uma campanha para conscientizar a população de que todas são seguras e eficazes. Com a inclusão do imunizante da farmacêutica Pfizer/BioNTech, são três as marcas de vacinas aplicadas no Distrito Federal.

A CoronaVac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, foi a primeira a ser oferecida no país, depois da aprovação do uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A vacina é aplicada em duas etapas, com um intervalo de até 28 dias entre as doses.

Em seguida, começou a imunização com a vacina da universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca. No Brasil, a produção fica a cargo da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz). Ela também precisa de uma dose de reforço para conferir a proteção completa. Por último, o inoculante da Pfizer foi agregado ao Plano Nacional de Imunizações (PNI), também aplicada em dose dupla.

O DF já recebeu 16 remessas de vacinas, totalizando 922.710 doses de imunizantes. Dessas, 828.360 foram distribuídas aos postos de saúde e 734.991 foram aplicadas, somando a primeira e a segunda doses.