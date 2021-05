Adolescente abandonou bebê em contêiner por medo da mãe morrer

DD Darcianne Diogo

(crédito: Divulgação/CBMDF)

A mãe do bebê encontrado em um contêiner, no Sol Nascente na manhã desta quarta-feira (5/5) é uma adolescente de 16 anos. A jovem foi identificada e apreendida pela Polícia Civil do DF.

Em depoimento, ela contou aos policiais que deu à luz sozinha, dentro do banheiro de casa, por volta das 23h de terça-feira (4/5). Após o parto, ela colocou a criança dentro de um balde e a deixou no contêiner.

De acordo com os investigadores, a adolescente relatou ter escondido a gravidez da família por medo da mãe, que tem problemas cardíacos, morrer. “Ela afirmou, ainda, que o pai do bebê não quis saber nada sobre a gravidez e a abandonou”, contou o delegado-adjunto da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), Thiago Peralva.

A criança, que mede 48 centímetros e pesa 2,380 kg, foi levada para o hospital, está estável e fora de perigo. A partir de agora, será acompanhada pelo Conselho Tutelar.

A adolescente foi conduzida à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA 2) para procedimentos legais. O bebê está no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) em estado estável.

Entrega voluntária

Nos casos em que a mãe não quer, ou não pode, ficar com o bebê, é possível procurar a Vara da Infância e da Juventude (VIJ) para entregar a criança de maneira voluntária à adoção. A medida está prevista na lei e é uma alternativa ao abandono dos bebês.

Para tanto, as grávidas e mães podem procurar a Vara da Infância e da Juventude (VIJ), onde são atendidas por uma equipe de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos, que as acolhe e orienta sobre os próximos passos. Todo o processo é sigiloso para resguardar a mãe. Também é possível fazer contato pelo telefone 3103-3313 ou 992727849.