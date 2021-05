Vacina: Após vagas esgotarem, Saúde abre mais 30 mil para comorbidades

SS Samara Schwingel

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal abriu mais 30 mil vagas para o agendamento da vacinação contra a covid-19 de pessoas com comorbidades. O processo, que teve início ao meio-dia desta quarta-feira (5/5), disponibilizava, inicialmente, apenas 29 mil vagas, das 60 mil anunciadas pela pasta. Com a atualização, 59 mil doses foram distribuídas.

Segundo fontes da pasta, isso ocorreu porque apenas 29 mil, das 60 mil doses de AstraZeneca destinadas a este público, estavam distribuídas nas regiões de saúde. Para realizar o agendamento, é necessário que as vacinas estejam nas unidades de saúde e não na rede de frio para que o sistema saiba para onde mandar os pacientes.

Agora, a expectativa da secretaria é que as vagas sejam preenchidas e que, até 18 de maio, todos os agendados recebam a primeira dose dos imunizantes. A vacinação deste grupo ocorre por faixa etária e, a princípio, o agendamento contempla as pessoas com alguma das comorbidades citadas pela Saúde e que tenham de 55 a 59 anos.

A vacinação está prevista para ocorrer nas seguintes datas:

– 7 e 8 de maio: pessoas com 59 anos com comorbidades;

– 10 e 11 de maio: pessoas com 58 anos com comorbidades;

– 12 e 13 de maio: pessoas com 57 anos com comorbidades;

– 14 e 15 de maio: pessoas com 56 anos com comorbidades;

– 16 e 17 de maio: pessoas com 55 anos com comorbidades.

As gestantes e puérperas com doenças pré-existentes consideras comorbidades também já podem agendar a vacinação. Já as grávidas e puérperas sem alguma das doenças listadas serão atendidas após 18 de maio, na segunda fase do processo. Ainda não há uma data específica pois o GDF depende da chegada de mais doses de vacinas.

Comorbidades

» Diabetes mellitus: tipos 1 e 2;

» Pneumopatias crônicas graves: incluem asma e bronquite em condições graves; doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), inflamação causada pela limitação do fluxo de ar por inalação de toxinas, como aquelas presentes na fumaça do cigarro; enfisema pulmonar; e fibrose pulmonar;

» Hipertensão arterial resistente (HAR): o paciente tem a pressão arterial controlada por diferentes tipos de medicação;

» Hipertensão arterial estágio 3: a condição de hipertensão arterial é dividida em estágios crescentes de gravidade, conforme a faixa de pressão cardíaca;



» Hipertensão arterial estágios 1 e 2, com LOA (lesão de órgãos alvo) ou comorbidade: ocorre quando a alteração na pressão cardíaca do paciente, mesmo que não seja grave, altera a função de outro órgão;

» Insuficiência cardíaca;

» Cor pulmonale e hipertensão pulmonar: eleva a pressão cardíaca por alteração no pulmão, prejudicando a respiração do indivíduo;

» Cardiopatia hipertensiva: causada pela alteração da função cardíaca devido ao aumento da pressão, levando ao inchaço do coração;



» Síndromes coronarianas: presentes nas pessoas com suscetibilidade a ou que tiveram infarto;

» Valvopatias: problemas nas quatro válvulas cardíacas que impedem o retorno do sangue ao coração;

» Miocardiopatias e pericardiopatias: a primeira é a alteração do músculo cardíaco; a segunda envolve dificuldades na membrana que cobre o coração, como inflamações;

» Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas: envolvem pessoas sob tratamento de diálise e doenças dissecantes, como aneurisma da aorta;



» Arritmias cardíacas: alteração no ritmo dos batimentos cardíacos;

» Cardiopatia congênita no adulto: a pessoa nasce com doenças que alteram a função cardíaca, como Tetralogia de Fallot, insuficiência cardíaca, arritmias e comprometimento no miocárdio, o músculo do coração;

» Próteses valvares e dispositivos cardíacos: diz respeito a indivíduos submetidos a cirurgias no coração, como para inserção de marcapasso e troca de válvulas;

» Doença cerebrovascular: inclui acidente vascular cerebral (AVC) e demência vascular;



» Doença renal crônica;

» Imunossuprimidos: incluem indivíduos congenitamente com baixa produção de anticorpos, como os transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; portadoras de HIV; doenças reumáticas com uso de corticoides; pessoas em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; e neoplasias hematológicas, causadas pela multiplicação acelerada de células sanguíneas, como leucemia;

» Anemia falciforme: é um tipo de anemia em que as hemácias do sangue têm forma de foice. É uma doença no sangue que atinge, em sua maioria, a população negra. A hemácia em formato diferenciado prejudica a circulação do sangue, levando a tromboses no rim, pulmão e baço, entre outros órgãos;

» Obesidade mórbida: pessoas com índice de massa corpórea (IMC) superior a 40 ou pessoas com IMC maior que 35 com disfunções orgânicas, como obesidade e hipertensão;

» Síndrome de Down;

» Cirrose hepática;