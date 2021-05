GDF inaugura mais três espaços de inovação em Parque Tecnológico

CB Correio Braziliense

O Parque Tecnológico é localizado entre a Granja do Torto e o Parque Nacional de Brasília - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

Três novos espaços foram inaugurados nesta quinta-feira (6/5) no Parque Tecnológico de Brasília (BioTIC), localizado entre a Granja do Torto e o Parque Nacional de Brasília. Na área do parque de 1,2 milhão de m², vão funcionar agora o centro de inovação do BRB, o centro de inovação do Departamento de Trânsito (Detran-DF) e o escritório de negócios da Huawei.

"Essa inauguração hoje é a consolidação desse trabalho na área de tecnologia, é o que tem de mais moderno no Brasil", disse o governador Ibaneis Rocha (MDB).

A ideia do BioTIC é atrair empresas e startups das áreas de Tecnologia da Informação, Biotecnologia, Nanotecnologia e Telecomunicações que desenvolvam soluções para melhorar a tecnologia de instituições governamentais.

Novos espaços

O escritório de negócios da Huawei vai fornecer cobertura de sinal de 5G dentro de uma sala de reuniões para videoconferências. É a primeira sala de reuniões com sinal dessa tecnologia móvel instalada no Brasil.

"O 5G não é uma simples evolução do 4G, é uma revolução. Hoje vamos fazer uma demonstração da primeira telepresença via cobertura 5G", disse Atílio Rulli, diretor de Relações Públicas e Governamentais da Huawei. "O objetivo é fomentar pequenas empresas de Brasília do setor de tecnologia e também startups".

BRB

O BRB Lab será a sede do Programa de Inovação Aberta do BRB, que consiste na aceleração de starups. O espaço pretende estabelecer parcerias com empresas para desenvolver soluções relacionadas ao sistema financeiro, governo e cidadãos.

"Estamos anunciando hoje a incubação de 23 empresas em um processo de open inovation", disse o presidente do banco, Paulo Henrique Costa. As startups que ficarão no BioTIC vão atuar nas áreas de experiência do cliente, meios de pagamentos eficiência dos serviços.

Para ele, a medida abre espaço para uma nova matriz econômica no DF. O BRB prepara o lançamento de um fundo que pode arrecadar cerca R$ 5 bilhões nos próximos aos para financiar projetos de no Parque Tecnológico. O secretário de Ciência e Tecnologia, Gilvan Máximo, afirmou ainda que nos próximos dias deve ser lançado um programa de apoio a outras 50 startups de R$ 50 mil para cada uma.

Detran

Já no Centro de Inovação Tecnológica do Detran (CITDetran), parte da diretoria de tecnologia da autarquia vai passar a funcionar no espaço para elaborar soluções digitais para o trânsito.

"Como será o trânsito daqui 10 anos?", questionou o diretor-geral do Detran, Zelio Maia. "O CIT está aqui para estudar o futuro e estudar soluções que ninguém pensou", afirmou. O Detran conta com mais de 30 serviços oferecidos por meio do aplicativo do órgão.

Universidade do Distrito Federal

O vice-presidente da Câmara Legislativa (CLDF), deputado Rodrigo Delmasso (Republianos), também esteve na cerimônia e destacou a importância do investimento em educação para impulsionar o desenvolvimento tecnológico. "Ainda nesse semestre vamos aprovar o projeto de lei complementar para criar a universidade do DF. Essa universidade vai sair do papel".

Atualmente, a proposta está em discussão na Casa e a nova universidade, se for aprovada, pode oferecer cursos voltados para a área de tecnologia.

BioTIC

O acordo entre o GDF e a Huawei foi firmado em junho de 2019, para a instalação da internet móvel de tecnologia 5G no DF dentro do Parque Tecnológico, onde são feitos os testes permanentes da tecnologia.