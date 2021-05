Polícia Civil mira grupo que fornecia drogas para regiões de alto padrão

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quinta-feira (6/5), a operação Andrômeda e cumpriu seis mandados de busca e apreensão em residências ligadas a um grupo suspeito de ser responsável por abastecer regiões nobres do DF com drogas de luxo, como skunk e cocaína (veja o vídeo abaixo). Um jovem de 26 anos acabou preso em flagrante.

A operação teve a finalidade de neutralizar as ações de pessoas responsáveis pela comercialização de substâncias entorpecentes na capital. Segundo as investigações, o grupo fornecia as substâncias para cidades como o Lago Norte, Guará, Sudoeste e Cruzeiro.

Os seis mandados foram expedidos pela 4º Vara de Entorpecentes de Brasília e cumpridos por investigadores da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte). A operação contou também com o apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE) e da 10ª DP (Lago Sul). O homem detido foi recolhido para a carceragem da PCDF e, caso seja condenado, poderá pegar de 5 a 15 anos e pagamento de R$ 500 a R$ 1,5 mil dias-multa.