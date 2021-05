Hospital do Paranoá inaugura salas de apoio a mulheres vítimas de violência

LP Luana Patriolino

(crédito: Carlos Vieira/CB)

O Hospital Regional do Paranoá (HRP) inaugurou nesta quinta-feira (6/5) um espaço com salas de apoio para mulheres vítimas de violência sexual e doméstica. Conhecido como Espaço Laura Acolher, o local tem três consultórios, que contarão com atendimento multidisciplinar: psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e enfermeiros. O objetivo é fortalecer a mulher e o resgate da autoestima das vítimas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, duas mulheres sofrem violência doméstica a cada hora na capital. O espaço foi construído pela CNP Seguros Holding Brasil e pela ONG Amigos da Vida.

“Temos muito orgulho em poder ajudar a dar um atendimento médico digno para essas vítimas”, disse o diretor CNP Seguros Holding Brasil, Gregoire Saint Gal de Pons.



Outros três hospitais do DF também contam com o Espaço Laura Acolher: o Instituto Hospital de Base, o Hospital Materno Infantil de Brasília e o Hospital Universitário de Brasília.