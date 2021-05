CM Cibele Moreira

Na manhã desta sexta-feira (7/5), o governador Ibaneis Rocha (MDB) visitou algumas das obras em andamento na cidade de Planaltina. De acordo com o chefe do executivo, ao todo são dez ações em desenvolvimento na região entre construção de escola, unidade básica de saúde (UBS), unidade de pronto atendimento (UPA) e quadras poliesportivas para a comunidade.

Entre os destaques apontados por Ibaneis, está a implementação de uma escola em um albergue que estava abandonado. "O albergue foi construído em 2012 e estava totalmente abandonado, um desperdício de recursos público. Então nós resolvemos reformar e transformar em uma escola que vai atender até 1.600 crianças", destacou o governador.

De acordo com Ibaneis, a estimativa para a entrega da UPA na cidade é agosto. "A construção da UPA é uma obra muito esperada por todos que residem nessa região. É uma população muito grande que não tinha atendimento médico, e que, com a entrega do prédio em julho, a partir de agosto estará em funcionamento", afirmou o chefe do executivo.

Na área da saúde, também está prevista a construção de um hospital acoplado com 102 leitos no Hospital Regional de Planaltina, além da criação de um bloco de unidade de terapia intensiva. Os dois projetos estão previstos para o segundo semestre deste ano.