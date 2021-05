Após anos na porta do hospital, Santa Lúcia presenteia irmãs com carrinhos de pipoca

CB Correio Braziliense

(crédito: hospital santa lucia divulgação )

A direção do Hospital Santa Lúcia e a empresa Global (que faz a conservação e limpeza do hospital) presentearam, nesta sexta-feira (7/5), as irmãs Betânia e Elizangela Cordeiro, com dois carrinhos de pipoca como forma de agradecimento pelos cerca de 38 anos de presença no hospital.

As irmãs são filhas de seu Israel Matos de Alencar, de 75 anos, que comprou um carrinho de pipoca e passou a trabalhar na entrada da Emergência do hospital após a inauguração da unidade médica, em meados de 1970.

Em fevereiro de 2013, aos 70 anos, já sentindo o peso da idade, o vendedor, que atualmente mora com uma das filhas no Setor “O”, em Ceilândia, resolveu deixar o ofício e foi substituído por um de seus oito filhos, Elizangela Cordeiro de Alencar Brito,42 anos.

Com a expansão da unidade, em 2005, Betânia Cordeiro de Alencar, 44 anos, começou a trabalhar junto ao seu pai na entrada do Bloco C.

Betânia Cordeiro de Alencar, 44 anos, recebe carrinho de pipoca em agradecimento a família que está presente no hospital à 51 anos (foto: divulgação hospital Santa Lucia)

Desde então, as irmãs, que trabalham de segunda a sexta-feira, dão continuidade ao trabalho iniciado por seu pai.

A ligação da família com o Hospital Santa Lúcia vai além da venda de pipocas, a terceira filha de Israel foi estagiária do centro médico, enquanto cursava faculdade de psicologia. E no Centro Clínico do Setor Sudoeste, outro filho também seguiu os passos do pai, trabalhando como pipoqueiro.