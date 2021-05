PCDF e PRF apreendem mais de meia tonelada de maconha em Goiás

PM Pedro Marra

(crédito: PRF/Divulgação)

Em ação conjunta, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 524 kg de maconha na tarde desta sexta-feira (07). O flagrante ocorreu na BR-070 em Cocalzinho de Goiás (GO).

Os policiais abordaram um VW Virtus conduzido por um homem de 45 anos. Com o apoio dos cães farejadores da PRF, foi localizada a quantidade de maconha dentro do carro, no porta malas e no banco traseiro. Os policiais também identificaram que o veículo era clonado, com placa de outro carro da mesma marca e modelo. O condutor informou que vinha de Campo Grande (MS) e iria entregar a droga em Brasília (DF).

Ele foi preso e vai responder pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor. O homem, a droga e o veículo foram encaminhados à Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) da Polícia Civil do DF.

*Com informações da PRF