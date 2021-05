Moradores do Núcleo Rural da Capoeira do Bálsamo protestam por iluminação

AD Alice Dias*

(crédito: Cristiano Soares)

Na noite desta sexta-feira (7/5), os moradores do Núcleo Rural da Capoeira do Bálsamo se reuniram para cobrar melhorias no local onde moram. Segundo eles, a comunidade segue sem iluminação adequada e sem segurança de qualidade.

Para Cristiano Soares, líder comunitário, a manifestação é uma forma de chamar a atenção da população e dos governantes. “É para pedir a regularização da energia junto à CEB, troca de transformadores, pois na região só tem um transformador, e também por segurança. Lá não tem iluminação, a segurança precária também não ajuda e a estrada está toda esburacada, o que facilita assaltos na região”, afirma.

O músico e funcionário público Valdinei da Fonseca, 49 anos, morador do local, alega que, se o governo está permitindo as divisões nos terrenos, deve também oferecer serviços de qualidade para a população. “A maioria das pessoas que está puxando energia de forma irregular quer pagar, quer ter o seu medidor. Queremos também a implantação do projeto Energia Legal, mas a burocracia é muito grande e as pessoas estão precisando de energia”, conclui.

A governanta Maria José, 52, conta as dificuldades de viver no local. “Tem que acordar muito cedo para lavar roupa, por volta das 3h. A hora que a maioria está dormindo, a gente vai ligar a máquina para poder lavar roupa. Minha geladeira eu ligo só de madrugada, para poder ela gelar alguma coisa. Não tem como ter eletrodomésticos, nada funciona. Se você tentar ligar, vai queimar, então, não vale a pena”, relata.

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Agricultura para informações sobre o processo de regularização do núcleo rural, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.



* Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer