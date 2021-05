Polícia prende três pessoas por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munição

EH Edis Henrique Peres

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, neste sábado (8/5), três pessoas por posse de munição, associação para o tráfico e tráfico de drogas. A Operação Última Ceia, realizada pela 9° Delegacia de Polícia (DP), tem o objetivo de reprimir o comércio de drogas em toda a capital do país, especialmente na região do Lago Norte.

Durante o período de investigações, os agentes mapearam o modo de atuação do grupo, quais os integrantes e descobriram o local usado para armazenar as drogas, em Taguatinga.

Na operação, os policiais apreenderam diversas substâncias entorpecentes, como skunk, ecstasy, crack, anabolizantes e cocaína. Além disso, foram apreendidos 177 munições calibre .556, utilizadas em fuzis, e munições .40 e 9mm.

Os agentes também encontraram balanças de precisão, dinheiro em espécie e dois veículos que eram usados pelos integrantes. Os três envolvidos foram levados para a prisão da PCDF.