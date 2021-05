Homem é preso após atirar no meio da rua em Samambaia

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PMDF)

Na madrugada deste sábado (8/5), por volta das 0h05, um homem de 30 anos foi preso após atirar no meio da rua. O caso ocorreu em Samambaia, na Quadra 1031, Conjunto 6. Ele foi preso por policiais do Gtop 31 da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por posse ilegal de arma de fogo, uma vez que foi encontrado com uma pistola 9mm.

Os militares patrulhavam o local quando ouviram vários disparos de arma de fogo. A equipe avistou um homem e percebeu que, ao ver a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e correu para dentro de uma residência. Logo em seguida, retornou e foi abordado. Próximo a porta da casa onde ele se escondeu, foram localizados dois estojos de pistola calibre 9mm.

Indagado sobre os disparos de arma de fogo, o suspeito negou dizendo que não havia efetuado disparos e que a equipe poderia verificar no interior da casa. Ao realizar uma vistoria na residência, mais especificamente no quarto, dentro de uma caixa de som grave, foi encontrada uma pistola 9mm, municiada com cinco munições intactas.

O homem, então, foi detido e conduzido à 26º Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) para as providências cabíveis.