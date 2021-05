Mães internadas no Hospital de Samambaia ganham enxoval para bebês

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Neste dia das Mães (9/5) a Administração de Samambaia, com o apoio do projeto Seja Afeto, em parceria com a Loja JK Veículos e Lojas Meninil, doou produtos de higiene e enxovais para mulheres em trabalho de parto, ou com recém nascidos, que estavam internadas no Hospital Regional de Samambaia (HRSam).

Ao todo, 20 kits de enxovais e 30 kits de higiene foram doados. O administrador de Samambaia, Gustavo Aires, e o diretor do HRSam, Ruiter Arantes, entregaram os presentes para as mães na manhã deste domingo.

As pacientes ressaltaram que os kits serão úteis. De acordo com Gustavo Aires, o objetivo da ação é cuidar dos mais vulneráveis. “Afirmo que nossas portas estarão sempre abertas para bons projetos como esse”.

Na visita, o diretor do HRSam e o administrador aproveitaram para parabenizar as mães que estavam no hospital.