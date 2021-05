Segunda-feira (10/5) no Distrito Federal tem sol e frio

JM Jéssica Moura

O céu de Brasília amanheceu com poucas nuvens na manhã desta segunda-feira (10/5). Com isso, o sol predomina ao longo do dia. No entanto, mesmo com a baixa nebulosidade, a temperatura não sobe tanto: depois que os termômetros marcaram 13°C durante a madrugada, à tarde, a máxima será de 26°C.

Por isso, na hora de sair de casa, é recomendado levar um casaco mais reforçado, porque são esperadas rajadas de vento moderadas ao londo do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As taxas de umidade também estão em queda, e oscilam entre 95% e 30%. A meteorologista Andrea Ramos ressalta que o tempo fica cada vez mais frio ao longo da semana, com a queda nas temperaturas.

Estiagem

Quanto às chuvas, não há sinal de precipitação até pelo menos o fim da semana. "A tendência que a gente observa no período é que já caminha para a estiagem, quando há diminuição das chuvas e da umidade", ressalta a meteorologista.

Em maio, a média de chuvas tem uma redução considerável no DF: enquanto em abril são esperados 133,4mm, neste mês podem cair 29,7 mm. Até agora, choveu 15% desse volume. "Com esta característica de ficar abaixo da média, pode ser uma estiagem mais severa", pondera Andrea.

Isso porque desde março o acumulado de chuvas ficou abaixo da expectativa. Em abril, apenas a estação de Brazlândia registrou níveis acima do esperado: 175,6mm, e a seguida pela do sudoeste, com 116,2mm. Em março, a situação foi semelhante: enquanto a média histórica é de 211,8mm, o maior volume de chuva foi aferido no Gama: 123,8mm.