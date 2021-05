Agências do trabalhador oferecem 434 vagas de emprego nesta segunda (10/5)

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 434 vagas abertas nesta segunda-feira (10/5). São oportunidades para as áreas de alimentação, beleza, comércio, comunicação, construção civil, educação, saúde, dentre outras. As remunerações podem ser realizadas por hora trabalhada, diária ou em parcelas mensais, chegando a R$ 3,5 mil para um supervisor de produção da indústria alimentícia, por exemplo.

As vagas contemplam pessoas nos mais diversos graus de instrução. Há uma vaga de cozinheiro geral que não menciona a escolaridade necessária, porém o candidato dever ter experiência na área. O salário é de R$ 1.128, mais benefícios. Mecânicos de veículos também não têm grau de instrução exigido. A remuneração para as três vagas em aberto pode chegar a R$ 1.960.

Há seis vagas de pedagogo com curso superior incompleto na lista de vagas, por hora trabalhada, mais benefícios. Para quem concluiu o curso de economia, há 10 oportunidades de coordenador pedagógico, com pagamento de R$ 120 por hora trabalhada.

Capacitação profissional

Pensando na profissionalização da população, o Governo do Distrito Federal (GDF) oferece diversos cursos profissionalizantes, por meio de parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Fundação de Apoio à Pesquisa com o Senai-DF.

No momento, há 23 cursos de qualificação profissional para auxiliares de eletrônica, desenvolvedores de aplicativos, eletricistas, mecânicos, entre outras áreas. Além disso, também estão abertas vagas para as turmas de aperfeiçoamento em elétrica de automóveis, instalador e reparador de circuito fechado de televisão, dentre outras.

Todos os cursos estão disponíveis no site do Senai-DF, na opção DF Inova Tech.

Funcionamento

Os candidatos devem ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Trabalho reforça que há atendimento remoto para todos os cidadãos, em especial para as pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 9 9209-1135.