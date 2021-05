CM Cibele Moreira

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press )

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai receber 14.040 doses da vacina Pfizer na noite desta segunda-feira (10/5). A informação foi confirmada pela pasta que, não sabe ainda, quem irá receber os novos imunizantes da farmacêutica norte-americana.



Faz exatamente uma semana que o DF recebeu 5,8 mil doses da Pfizer/BioNTech. Elas só começaram a ser aplicadas hoje, pois segundo a Secretaria de Saúde, têm características diferentes das outras vacinas que estavam em uso no DF. Por isso, a pasta precisou treinar todos os profissionais de saúde envolvidos na campanha de covid-19 para que não ocorressem acidentes ou perdas desnecessárias de vacinas por má gestão.

Uma das principais diferenças da Pfizer para a CoronaVac e AstraZeneca é a forma como ela é entregue. A Pfizer não vem diluída, e cada frasco comporta seis doses. A Coronavac, por sua vez, comporta 10 doses em cada ampola e a AstraZeneca fabricada na Fiocruz, cinco doses. Apenas frascos desta última vacina fabricados na Coreia do Sul e da Índia tinham 10 doses cada.

Atualmente, estão sendo imunizados a população acima dos 60 anos, pessoas com comorbidades conforme as fases de agendamento, profissionais de saúde e das forças de segurança. A Secretaria de Saúde reforça a importância de se vacinar independente de qual imunizante esteja em aplicação. De acordo com a pasta, um pouco mais de 30% das pessoas com 60 e 61 anos se imunizaram contra a covid-19 no Distrito Federal. O índice está muito abaixo do esperado.