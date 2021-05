Covid-19: plano para vacinar professores do DF está finalizado

JC José Carlos Vieira

(crédito: Ed Alves/ CB/ D.A Press)

As secretarias de Saúde e de Educação finalizaram o plano de vacinação dos professores e demais servidores das escolas da capital. Os técnicos da pasta definiram critérios e já listaram quem vai receber as primeiras doses dos imunizantes. Por exemplo, a imunização em cada escola, passo a passo.



No entanto, ainda não há previsão de quando os servidores irão, de fato, ser incluídos na lista de prioridades. Isso porque o GDF, assim como as demais unidades da federação, é obrigado a seguir o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.



Outro entrave, é a falta de vacinas. Na semana passada, o Governo Federal voltou atrás e determinou que os imunizantes entregues ao DF fossem usados para completar o ciclo de vacinação. Com isso, inviabilizou a ampliação do público alvo que, no momento, é composto por pessoas com comorbidades, profissionais de segurança, da saúde e idosos a partir de 60 anos.



Em evento de inauguração do hospital de campanha do Gama, na semana passada, o governador Ibaneis Rocha (MDB) comentou que esperava vacinar a população do DF até outubro.