Audiência pública vai discutir loteamentos fechados no DF na terça

CB Correio Braziliense

(crédito: Seduh-DF/Divulgação)

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF (Seduh) promoverá uma audiência pública nesta terça-feira (11/5), às 9h, para debater o projeto de lei complementar (PLC) sobre loteamentos fechados. A proposta é estabelecer critérios e parâmetros para normatizar o fechamento de loteamentos no Distrito Federal.

O objetivo da reunião é fornecer dados técnicos sobre o projeto e ouvir sugestões, propostas e contribuições da população. Dessa forma, é cumprida a determinação prevista na legislação, que exige a convocação de audiências públicas com 30 dias de antecedência. Assim, fica garantida a participação popular na construção coletiva da proposta.

O evento será aberto a toda a sociedade e feito de forma virtual e presencial. O debate vai ocorrer na sede da Seduh, localizada no Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 6, Bloco A, no auditório do 2º andar. A sessão presencial será de livre acesso a qualquer pessoa que se inscrever até 7 de maio pelo e-mail ascol@seduh.df.gov.br.

Em respeito às medidas de segurança impostas durante a pandemia, será possível a participação presencial de até 40 pessoas. Os demais interessados poderão participar de forma virtual por meio da plataforma Seduh Meeting, com acesso disponível no dia da audiência. A reunião também será transmitida no canal da Seduh no Youtube.

Toda a informação necessária para subsidiar o debate, como a minuta do projeto de lei, está disponível no site da Seduh. Perguntas, sugestões ou recomendações dos participantes deverão ser realizadas por meio do chat de comentários, no ambiente virtual, e em formulários de manifestação por escrito, na modalidade presencial, devendo conter obrigatoriamente a identificação do interessado.

Projeto

A minuta do projeto de lei complementar estabelece categorias de fechamento, considerando as áreas públicas que existem na poligonal do parcelamento a ser fechado. O texto as divide nas seguintes categorias: loteamentos fechados, loteamentos de acesso controlado e condomínios de lotes. A proposta também prevê as formas de conversão do loteamento registrado para uma dessas modalidades.

Participação popular e transparência

O PLC vem sendo elaborado pela Seduh desde 2019, com expressiva participação de representantes de condomínios. Já foi discutida em cinco audiências públicas preliminares e um seminário, promovidos com o único intuito de incentivar o debate e facilitar a contribuição e manifestação de moradores que se interessassem em discutir o assunto.

Além disso, o texto foi objeto de inúmeras contribuições apresentadas por síndicos, moradores e representantes de condomínios associados. Muitas delas acatadas pelos técnicos responsáveis por sua elaboração, tendo sido devidamente justificadas todas aquelas que não tinham pertinência com a proposta.

A minuta também foi apresentada no ano passado ao Conselho de Planejamento Territorial e Urbano (Conplan DF), de forma prévia, antes da deliberação em si, para que os representantes da sociedade civil e do governo apresentassem sugestões à matéria.

Na ocasião, uma das sugestões foi a necessidade da onerosidade para concessão de uso exclusivo de áreas públicas, que foi incorporada na minuta que será debatida na audiência.

Depois da audiência pública, o projeto ainda precisa passar pelo aval do Conplan. Essa será a última etapa dentro do Poder Executivo, para então ser enviado para a análise da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Serviço

Audiência pública sobre o projeto de lei complementar dos loteamentos fechados

Data: 11 de maio

Horário: 9h

Acesso: pelo Seduh Meeting e pelo canal da Seduh no Youtube

*Com informações da Seduh