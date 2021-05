Galeria de Estados: restituição para permissionários é publicada

LP Luana Patriolino

(crédito: Divulgação)

A Diretoria de Desenvolvimento, Ordenamento Territorial da Região Administrativa do Plano Piloto concedeu a regularização de cartas de crédito para os permissionários da Galeria dos Estados atingidos com a queda do viaduto. A ordem de serviço que formaliza a compensação ou restituição dos valores foi publicada nesta segunda-feira (10/5), no Diário Oficial do DF (DODF). A ação deve beneficiar dez pessoas que tiveram prejuízo por causa do acidente.



Segundo a administração local, desde a queda do viaduto, em fevereiro de 2018, os permissionários estavam pagando o valor da taxa de preço público total, sem o abatimento de direito, em caso de incidentes que interfiram na ocupação dos espaços públicos.



Outras iniciativas já foram tomadas pela gestão do Plano Piloto para resolver os problemas causados pelo desabamento. A primeira foi o remanejamento e organização dos permissionários para permitir a continuidade das obras de revitalização do local sem interromper as atividades econômicas. Também foi iniciado o processo de regularização dos termos de permissão dos lojistas e débitos anteriores pendentes.



O desabamento

Em fevereiro de 2018, Parte de um viaduto no Eixão Sul, na área central de Brasília, desabou, na altura da Galeria dos Estados, a menos de 1 km da Rodoviária do Plano Piloto. Dois carros foram soterrados e outros dois ficaram danificados, mas não houve vítimas durante o desabamento.