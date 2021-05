Previsão desta terça (11/5) é de tempo frio e seco no DF

JM Jéssica Moura

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A terça-feira (11/5) começou gélida no Distrito Federal: durante a madrugada, os termômetros marcaram 12,9°C. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), como o sol vai predominar entre poucas nuvens, a temperatura vai subir no meio da tarde, e a máxima pode atingir os 28°C.

O tempo continua cada vez mais seco: as taxas de umidade oscilam de 95% a 30%, e o outono tende a apresentar cada vez mais matizes de inverno. Isso porque há uma massa de ar frio atua sobre a região Centro-Oeste.

"Tempo fica firme, nada de chuva, com esse frio na madrugada", destaca o meteorologista Mamedes Melo. Contudo, segundo o especialista, o frio deve dar uma trégua aos moradores da capital a partir de quinta-feira (13/5), quando as temperaturas devem apresentar elevação. Até lá, é preciso reforçar os casacos.