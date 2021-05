Família procura aposentado desaparecido em Samambaia Norte

CC Caroline Cintra

(crédito: Arquivo pessoal)

A família do aposentado José Roberto Divino de Morais Barbosa, 57 anos, procura por ele desde às 7h da última segunda-feira (10/5), em Samambaia Norte. O homem saiu de casa, na QN 204, no início da manhã para caminhar, e até esta terça-feira (11/5) não havia retornado. Ele vestia uma camisa de gola polo amarela, uma bermuda azul e um tênis escuro.





Morador de Goiânia (GO), o aposentado veio para o Distrito Federal no último domingo (9/5) para passar uns dias na casa de familiares, em Samambaia Norte. “Ele acordou ontem e disse que ia dar uma caminhada aqui por perto e não voltou. Estamos muito preocupados”, afirmou a tia do homem, Rosa Maria de Castro, 62.

A aposentada contou que José morava no DF, mas mudou-se para Goiânia há três anos. Lá, ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que deixou algumas sequelas. “Ele não tem boa memória, lembra algumas coisas, outras não. Tem momentos que ele fica bastante agitado. Pode ser que nesse momento nem lembre do próprio nome”, disse Rosa.

Devido ao AVC, José teve complicações com os movimentos corporais e anda lentamente, de acordo com a tia. “Quem o vê percebe. Ele é magrinho, baixo, cabelo grisalho. Nossa preocupação é enorme. Já andamos atrás dele, fizemos ocorrência na delegacia, acionamos a Polícia Militar, fomos até a Secretaria de Saúde para saber se ele tinha dado entrada em algum hospital como indigente”, contou Rosa.

José saiu da casa dos familiares sem carteira, celular e documentos. Caso alguém tenha notícias sobre o paradeiro do aposentado, entre em contato com os familiares pelos telefones: (61) 99631-2009 ou 3357-5145.