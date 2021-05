Alunos vão receber 200 computadores da secretaria de Ciência e Tecnologia

CB Correio Braziliense

A Reciclotech, responsável por reciclar os computadores, participará da entrega - (crédito: Secti-DF/Divulgação)

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti-DF), Gilvan Máximo, vai entregar, na próxima quarta-feira (12/5), 200 computadores para alunos de baixa renda. A entrega será feita na administração de Brazlândia, por meio do Reciclotech.

O programa de inclusão digital da Secti-DF visa potencializar a gestão inteligente de resíduos eletrônicos e atua na conscientização do descarte correto desses materiais, promovendo uma série de ações educativas que contribuem para democratizar o acesso à tecnologia, através do recondicionamento e doações de equipamentos.

De acordo com a pasta, a Reciclotech atua na proteção do meio ambiente por meio do desfazimento correto, da coleta seletiva we da capacitação de jovens de 14 a 18 anos de baixa renda em cursos voltados para a tecnologia.

“O Reciclotech nasce na vontade expressa no plano de trabalho da gestão de tornar Brasília uma cidade inteligente e sustentável. Somos a única usina de reciclagem da América Latina e já foram instalados 43 PEVs (ponto de entrega voluntária), realizadas 22 caravanas e arrecadadas, aproximadamente, 50 toneladas de lixo eletrônico”, afirma o secretário Gilvan Máximo.

A Secti-DF tem trabalhado para ampliar a inclusão digital e democratizar o acesso às tecnologias da informação para a população. Neste intuito, a pasta realiza ações itinerantes de coleta de lixo eletrônico em todas as regiões administrativas do Distrito Federal. O Reciclotech drive-thru recolhe materiais sem uso.

Itens como computadores, monitores, aparelhos celulares e todo tipo de eletroeletrônico serão reciclados e doados a escolas e bibliotecas para suprir o déficit daqueles alunos que não têm como acessar os conteúdos de educação on-line que o governo tem disponibilizado.