Covid-19: Saúde suspende vacinação de grávidas no DF

CB Correio Braziliense

A suspensão veio após investigação de efeito adverso da vacina em grávida no Rio de Janeiro - (crédito: JOE KLAMAR)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal decidiu suspender a vacinação contra a covid-19 e o agendamento de grávidas. A decisão vem após uma recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), após "evento adverso" à vacina da AstraZeneca investigado pelo Ministério da Saúde.

Segundo a pasta local, a suspensão estará em vigor até que as recomendações técnicas do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde sejam encaminhadas. A orientação é que as gestantes aguardem para as novas recomendações.



De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o ministério investiga a morte de uma mulher, no Rio de Janeiro, vacinada com este fármaco. Além do DF, São Paulo e Rio de Janeiro suspenderam a vacinação de grávidas.