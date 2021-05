Segunda fase da vacinação contra gripe começa nesta terça

CB Correio Braziliense

A vacinação contra o vírus da gripe influenza entra na segunda etapa no Distrito Federal a partir desta terça-feira (11/5). Professores de escolas públicas e particulares e idosos com 60 anos ou mais poderão se vacinar em uma das 100 unidades básicas de saúde (UBSs) que aplicam o imunizante. Para a segunda fase, a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) espera vacinar 90% de um público estimado em 383.546 pessoas.

Para aqueles que fazem parte da primeira fase – crianças de seis meses a menores de seis anos e gestantes, puérperas e profissionais de saúde – a aplicação da dose de proteção continua nos mesmos locais de vacinação.

Até o momento, apenas 113.574 (29%) pessoas deste grupo estimado em 391.783 foram imunizadas. A SES-DF destaca que quem recebeu a primeira ou segunda dose da vacina contra a covid-19 deve aguardar um prazo mínimo de 14 dias para se vacinar contra a gripe.

A pasta prevê imunizar os integrantes da segunda etapa da vacinação contra a gripe até 8 de junho. De 9 de junho a 9 de julho, a SES-DF dará início à terceira fase da imunização, cujo público-alvo incluirá:

pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;



pessoas com deficiência permanente;



forças de segurança e salvamento;



Forças armadas;



caminhoneiros;



trabalhadores de transporte urbano e de longo curso coletivo rodoviário de passageiros;



trabalhadores portuários;



funcionários do sistema prisional;



adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Subtipos

A vacina garante proteção contra os vírus influenza A H1N1 e H3N2, e influenza B. O Distrito Federal recebeu, na última semana, 113,6 mil doses para iniciar a primeira fase, o que corresponde a 29% do total dos grupos da primeira etapa. O quantitativo restante será enviado pelo Ministério da Saúde ao longo da campanha, de forma semanal.

A vacina é contraindicada para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com história de anafilaxia a doses anteriores apresentam contraindicação a doses subsequentes. Contudo, na maioria dos casos, as vacinas contra influenza têm um perfil de segurança excelente e são bem toleradas.

A doença

A influenza é uma infecção respiratória aguda, causada pelos vírus A, B, C e D. O vírus A está associado a epidemias e pandemias, tem comportamento sazonal e apresenta aumento no número de casos entre as estações climáticas mais frias. O Ministério da Saúde mantém a vigilância da influenza no Brasil por meio da vigilância sentinela de Síndrome Gripal (SG) e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em pacientes hospitalizados.

Essas áreas têm como objetivo principal identificar os vírus respiratórios circulantes, permitir o monitoramento da demanda de atendimento dos casos hospitalizados e óbitos. Por isso, a SES-DF ressalta a importância de participar da campanha todos os anos.