Covid-19: DF registra 766 novos casos e 34 mortes pelo coronavírus

EH Edis Henrique Peres

A taxa de transmissão no DF está em 0,90 - (crédito: Niaid/Divulgação)

De acordo com os dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), divulgados nesta terça-feira (11/5), a capital registrou 766 novos casos de covid-19 e 34 vidas perdidas pela doença. Ao todo, o DF já registrou, desde o começo da pandemia, 388.286 casos. O índice de recuperação na capital é de 95,9%, ou seja, 372.483 das pessoas se recuperaram.

Em relação às mortes, o número de vítimas na capital é de 8.184. Vale lembrar que 688 mortes são de pessoas que moravam em outros estados, mas que tiveram atendimento no DF (confira a lista abaixo).

Com a atualização dos dados da pasta, a média móvel de casos da doença, levando-se em conta os últimos sete dias, está em 865. Enquanto a média móvel de mortes, em relação ao mesmo período, está em 36,85.

Atualmente, a taxa de transmissão do novo coronavírus da capital está em 0,90. A recomendação dos especialistas é que a taxa se mantenha sempre abaixo de 1, pois significa que 100 contaminados transmitem a doença para menos de 100 pessoas.



Mortes de vítimas de outros estados: