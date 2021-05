Detran abre vagas para curso de formação de examinador de trânsito

CB Correio Braziliense

(crédito: Hiram Vargas/Esp. CB/D.A Press)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) abriu edital para a seleção de servidores para o curso de formação de examinador de trânsito (confira o edital aqui). O processo será executado pela Escola Pública de Trânsito (EPT) e pelo Núcleo de Formação e Curso (Nufor), do Detran-DF.

O curso de formação de examinador de trânsito é baseado na Lei Federal 9.503/1997, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e para realizá-lo é um pré-requisito ter concluído o curso de instrutor de trânsito. A seleção ocorrerá de 31 de maio a 16 de junho, em modelo presencial.

O objetivo é capacitar servidores do Governo do DF para exercer a função de examinador de trânsito, na Banca Examinadora de Trânsito (BET do Detran-DF), para que possam realizar o processo de formação de condutor de veículo automotor e elétrico por meio de exames teórico-técnicos, prática de direção veicular e atividades de instrução teórico-técnica em cursos.

As inscrições começam a partir das 10h da próxima segunda-feira (17/5) e vão até as 23h59 do dia seguinte pelo link: https://cutt.ly/JbE8UAa. O Detran disponibilizará 17 vagas, que serão preenchidas na ordem cronológica da pré-inscrição, sendo que 60% são para os servidores do Detran-DF e 40% para os demais servidores do DF. No momento da inscrição, o servidor deve apresentar o número da matrícula.