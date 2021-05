Reversão em faixa na subida do Colorado será extinta a partir desta quarta

EH Edis Henrique Peres

Reversão em faixa na subida do Colorado será extinta - (crédito: DER/Divulgação)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) divulgou que, a partir desta quarta-feira (12/5), a reversão na faixa na subida do Colorado, na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003), não será mais necessária.

A reversão ocorrerá, pela última vez, nesta terça-feira (11/5), no horário de costume entre 17h e 19h45, quando a pista no sentido Sobradinho/Brasília, no trecho entre o início da BR-020 e o viaduto da Granja do Torto, tem o trânsito invertido.

O fim da operação de fluidez se deve à inauguração do Complexo Viário Joaquim Domingos Roriz. Para os veículos que vêm de Sobradinho, Planaltina e Entorno norte em direção à Brasília e Saída Sul, não haverá alteração, pois os motoristas poderão usar ambas as pistas existentes na via expressa da DF-003 e a Ligação Torto-Colorado, nas marginais, com exceção dos veículos pesados que devem usar a via expressa.

Já os veículos que vêm no sentido contrário, de Brasília ou saída sul em direção a Planaltina, Sobradinho e Entorno norte, podem seguir pela via expressa. No caso dos condutores saindo da ponte do Braghetto, é possível acessar a Ligação Torto-Colorado utilizando o viaduto Engenheiro Antônio Gomes ou acessar diretamente a Epia.

Para os veículos leves, que estejam na Epia e queiram acessar a Ligação Torto-Colorado, é possível usar a terceira saída no balão do Torto ou o acesso ao Taquari.



Confira as imagens: