Covid-19: vacinação de grávidas no DF segue suspensa nesta quarta

Grávidas com covid-19 tendem a demandar mais cuidados médicos intensivos - (crédito: Luis Acosta/AFP)

Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) anunciou que a vacinação contra a covid-19 das gestantes e puérperas com comorbidades seguirá suspensa também nesta quarta-feira (12/5). De acordo com a SES-DF, a pasta atuará para remanejar as doses das vacinas Pfizer/BioNTech e CoronaVac para "deixá-las disponíveis para atendimento dessas pacientes nos próximos dias."

A secretaria informou, ainda, que gestantes e puérperas com comorbidades com imunização agendada para terça (11/5) e quarta-feira (12/5) não serão prejudicadas. "A secretaria divulgará amplamente a data e os pontos de vacinação que elas poderão procurar", concluiu em nota a SES-DF.

Paralisação

A suspensão da vacinação desse grupo foi anunciada pela pasta nesta terça-feira (11/5). A decisão ocorreu após uma recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), depois de o Ministério da Saúde informar que está investigando um "evento adverso" ligado à vacina da AstraZeneca.

Segundo a pasta local, a suspensão estará em vigor até que as recomendações técnicas do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde sejam encaminhadas. A orientação é de que as gestantes aguardem para as novas recomendações.