CB Correio Braziliense

O trânsito será alterado por dentro da QSC 19 para quem utiliza o trajeto Taguatinga–Samambaia ou vice-versa - (crédito: Seduh-DF/Divulgação)

A partir das 9h desta quarta-feira (12/5), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai interditar trecho da via que liga Taguatinga Sul a Samambaia, pela QSC 19. A intervenção no trânsito no Setor Primavera é necessária para garantir a segurança dos operários durante a realização de obras de ligação de rede que serão executadas pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb).



Para isso, o trânsito será alterado por dentro da QSC 19 para quem utiliza o trajeto Taguatinga–Samambaia ou vice-versa. Os agentes farão controle de tráfego e permitirão o acesso ao trecho em obras somente para condutores que residem ou possuem comércio no local. Os demais condutores deverão utilizar o desvio pelos conjuntos C e D da QSC 19.

A previsão é que as obras durem dois dias e sejam concluídas por volta das 18h de quinta-feira (13/5), quando a via deverá ser liberada para o tráfego de veículos.

O Detran utilizará painéis de mensagens para orientação do fluxo no local. A recomendação da autarquia é que os condutores evitem utilizar o trecho em obras e, se for necessário, mantenham atenção redobrada a fim de evitar acidentes.

*Com informações do Detran-DF