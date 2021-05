PCDF procura envolvido em morte de jovem na Rodoviária Interestadual

DD Darcianne Diogo

Welton está foragido e foi indiciado por homicídio qualificado - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura pelo terceiro envolvido no assassinato de um jovem, 25 anos. A vítima foi morta em 22 de abril, na Rodoviária Interestadual de Brasília. Um adolescente, 16 anos, e um homem, 30 anos, foram detidos um dia depois do homicídio. Imagens do circuito interno de segurança registraram o crime.

Para auxiliar nas buscas, a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) divulgou a imagem do suspeito. Welton Pereira Ramos, 25, foi indiciado por homicídio qualificado. O Tribunal do Júri de Brasília expediu mandado de prisão preventiva contra ele. “Ele é morador de rua e costuma frequentar a Rodoviária e o Núcleo Bandeirante”, afirmou o delegado-adjunto da 1ª DP, Maurício Iacozzilli.

Câmeras de segurança do terminal registraram o momento em que um dos acusados do homicídio parte para cima da vítima, identificada como Jonhnatan Costa Guiland (veja vídeo abaixo). A motivação do crime, segundo a polícia, teria relação com um suposto furto de celular praticado por Jonhnatan contra um dos suspeitos na noite anterior.

O rapaz, que vivia em situação de rua, foi agredido com socos, pauladas e esfaqueado no braço, além de outras partes do corpo. Jonhnatan foi socorrido e, após três dias internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital de Base, morreu.