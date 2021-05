Vídeo mostra troca de tiros entre PM e assaltante em Samambaia

DD Darcianne Diogo

Um dos criminosos foi baleado na perna durante a troca de tiros - (crédito: Material cedido ao Correio)

Câmeras do circuito interno de segurança flagraram a troca de tiros entre dois criminosos e um policial militar durante uma tentativa de assalto, na tarde desta terça-feira (11/5), na QS 306 de Samambaia Sul. Um dos suspeitos acabou baleado na perna (veja o vídeo abaixo).

O vídeo, ao qual o Correio teve acesso, mostra o policial militar saindo da academia. A moto dele está estacionada logo em frente. O PM coloca o capacete, quando dois assaltantes surgem por trás dos carros. Os dois anunciam o assalto e sobe na moto. Segundo a PMDF, o servidor estava desarmado no momento da ação.

O que a dupla não esperava era contar com a presença de um outro militar à paisana, que surge correndo na calçada atirando contra os criminosos. Um deles chega a revidar e dispara. Nenhum dos PMs ficou ferido.

De acordo com a corporação, um dos suspeitos foi baleado na perna. Após a troca de tiros, os dois sequestraram um motorista na rua, entraram no carro e o obrigaram a dirigir até a região da Fazendinha. Policiais compareceram ao local, mas os dois acabaram fugindo por uma mata. Até a última atualização dessa reportagem, ninguém havia sido preso.

Outro caso

Um homem acabou morto, na manhã desta terça-feira (11/5), durante uma tentativa de assalto à casa de um agente da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), na Rua 1 de Vicente Pires, próximo ao Jockey Clube. Vídeo obtido pelo Correio mostra o rapaz, de identidade ainda não revelada, momentos antes de invadir a residência.

Segundo as investigações, o suspeito entrou pelo quarto da filha do policial, que não estava em casa no momento do ocorrido. O agente dormia com a mulher em outro cômodo quando foi acordado com o suspeito batendo no peito dele. Acordada, a mulher teria empurrado o suspeito, que se desequilibrou. Nesse momento, o policial conseguiu pegar a arma debaixo do travesseiro e disparar contra o peito do assaltante. O homem morreu na hora. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados ao local, mas o encontraram sem vida.