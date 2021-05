Três bilhetes do DF acertam a quina da Mega-Sena e ganham R$ 56 mil

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Três sortudos do Distrito Federal acertaram cinco dezenas do concurso 2371 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (12/5). Cada um vai receber R$ 56.726,39. Todos os três bilhetes são apostas simples de seis números, no valor de R$ 4,50.

As apostas foram feitas na Lotérica Tio Patinhas, na Quadra 8 de Sobradinho; na Lotérica Águas Claras, no Águas Claras Shopping; e na Lotérica Taguatinga Shopping, no shopping de mesmo nome. Os números sorteados neste concurso foram: 04-15-30-36-39-48.

Desta vez, ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou em R$ 26.723.268,11. A previsão da Caixa é que o prêmio chegue a R$ 33 milhões no próximo sábado (15/5). As apostas para o concurso 2372 da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h de sábado nas agências lotéricas ou no site de apostas da Caixa.