Quinta-feira (13/5) é de tempo quente e seco no Distrito Federal

JM Jéssica Moura

O céu de Brasília amanheceu com mais nuvens nesta quinta-feira (13/5), o que pode dar a impressão de que vem chuva por aí. Nada disso! O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que essa nebulosidade não basta para causar precipitações, pelo menos pelas próximas duas semanas.

Desse modo, a amplitude térmica no Distrito Federal não será tão grande, mas está mais quente do que nos últimos dias. Durante a madrugada, os termômetros registraram 16°C e, no decorrer do dia podem bater os 27°C.

A umidade relativa do ar, por sua vez, está em queda: a taxa máxima na madrugada foi de 85% e vai cair até os 35% nas horas mais quentes. "A gente está com predomínio de uma massa de ar continental, que bloqueia a massa de ar frio que causa a chuva", explica o meteorologista Kleber Sousa. Ele ressalta que essa massa de ar seco é sazonal. "Ao longo do outono e inverno ela ganha força e, com isso, tem longos períodos de estiagem no DF, que é típico da estação", destaca.

As temperaturas mais amenas não devem durar muito por aqui, e o frio vindo do Sudeste vai atingir o Centro-Oeste nos próximos dias. "A tendência é que a temperatura caia um pouco mais, pode chegar a fazer 12°C", frisou Kleber.