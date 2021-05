Quarta-feira (12) será de calor e muito sol em todo o Distrito Federal

CC Caroline Cintra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

A manhã desta quarta-feira (12/5) começou gelada em boa parte do Distrito Federal, mas, ao que tudo indica, o friozinho vai embora logo e dará lugar ao calorão no decorrer do dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva.

A temperatura mínima chegou aos 11ºC nesta madrugada. A máxima deve alcançar os 29ºC, no período mais quente do dia. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 30%. O menor índice ainda não indica estado de atenção, porém, é preciso tomar cuidados especiais com a saúde, como ingerir bastante líquido no decorrer do dia.

O céu ficará ensolarado e com poucas nuvens. O meteorologista Mamedes Luis Melo informou que no decorrer desta semana não haverá muitas alterações climáticas. "O que pode mudar são as temperaturas, que podem se elevar com o passar dos dias", disse.

Embora não haja chances de chuva para esta quarta-feira (12/5), o mês de maio ainda pode surpreender com algumas precipitações. "Ainda pode ter alguma coisa mais para frente, como ocorreu na última sexta e no sábado. Pode ser que ocorra lá para os dias 17 ou 18, mas só vamos conseguir confirmar mais para frente", explicou Mamedes.