O vazamento aconteceu em um botijão de gás - (crédito: Divulgação - CBMDF)

Uma explosão, provocada por vazamento de gás de cozinha, deixou quatro pessoas feridas na noite de quarta-feira (12/5), em Ceilândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para atender essa ocorrência por volta das 20h40. O acidente ocorreu em um edifício de dois pavimentos com algumas quitinetes. De acordo com a corporação, dez pessoas residem no prédio, mas apenas sete estava no momento da explosão.

Três homens tiveram queimaduras de 1º e 2º grau em várias partes do corpo e foram encaminhados para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran). A outra vítima — uma mulher — estava com ferimentos menos graves e foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Ceilândia. A maioria das vítimas apresentava queimadura nos braços, pernas, rosto e tórax.

Alguns dos moradores do prédio relataram aos bombeiros que, ao perceberem um vazamento de gás em um botijão GLP (gás liquefeito de petróleo), retiraram o objeto da casa e o colocaram na rua. Mais tarde, quando pensaram ter solucionado o problema, retornaram com o botijão e o colocaram em um recipiente com água. Porém, o vazamento continuou e, pouco tempo depois, houve a explosão.

A área mais atingida pelas chamas foi na moradia localizada mais ao fundo do lote, que teve parte de um sofá queimado na sala, uma porta destruída e objetos chamuscados na cozinha. De acordo com os bombeiros, esse ambiente estava iluminado por velas acesas antes do acidente. Não houve nenhum dano na estrutura do prédio. A perícia foi acionada para o local.