PM Pedro Marra

A tentativa de furto foi registrada pelas câmeras de segurança - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante um homem, 33 anos, que tentou assaltar por duas vezes uma agência bancária localizada na QNE 17 de Taguatinga. O suspeito foi preso pelas tentativas de furto na tarde de quarta-feira (12/5).

Por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), a PCDF prendeu o suspeito, que tentou o primeiro ataque à agência na madrugada do último domingo (9/5), por volta das 4h. O criminoso entrou na agência, subiu em cima dos caixas e chegou no corredor de fundo antes de entrar no interior da agência, mas não conseguiu furtar valores ou objetos.

A segunda invasão ocorreu na madrugada de quarta (12/5), por volta das 3h. Com o mesmo procedimento, o homem não conseguiu efetuar o assalto. O criminoso foi preso em via pública de Taguatinga. Contra ele, havia dois mandados de prisão condenatória em aberto, ambos pela prática de furto qualificado a comércio. Ele foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil do DF e, agora, está à disposição da Justiça.