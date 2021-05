CM Cibele Moreira

GDF vai selecionar um total de 400 voluntários - (crédito: Camila de Magalhães/CB/D.A Press)

A Secretaria de Esporte e Lazer lançou, nesta quinta-feira (13/5), o projeto Educador Esportivo Voluntário. A iniciativa irá selecionar 400 profissionais voluntários para ministrar, de forma gratuita, atividades esportivas à população em espaços públicos do Distrito Federal. O lançamento do programa ocorreu em cerimônia no Palácio do Buriti com a presença da secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira, e do governador Ibaneis Rocha, entre outras autoridades.

Além de promover a prática esportiva, os educadores selecionados receberão uma ajuda de custo, com média mensal de R$ 800. O projeto foi divido em etapas. Na primeira fase serão selecionados 120 voluntários com formação em curso superior. O edital de chamamento público foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), nesta quinta (13/5). O interessado, maior de 18 anos, deve se atentar ao caráter voluntário da iniciativa, sem vínculo funcional ou empregatício com a administração pública.

"Estou muito feliz por lançar esse projeto que dá uma renda mínima para os nossos educadores sociais do esporte que estão trabalhando pela educação das crianças. O esporte gera disciplina, o esporte gera ordem, o esporte gera hierarquia, o esporte gera um monte de coisas. Tudo isso engrandece iniciativas como essa", ressaltou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). "Vamos trabalhar para ampliar o programa o mais rápido possível para que possamos atingir um número maior de pessoas", pontuou o chefe do executivo.

O investimento inicial é de R$ 296 mil por mês. Na primeira fase, serão disponibilizadas 3,6 mil vagas em variadas modalidades em todas as regiões de administrativas. Para a segunda etapa do programa, a Secretaria de Esporte e Lazer irá selecionar 280 voluntários sociais – graduandos, atletas e comunidade esportiva que possibilitará a ampliação de 8,4 mil vagas. O atendimento será estendido para pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista.