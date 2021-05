Agências do trabalhador oferecem 381 vagas de emprego nesta sexta (14/5)

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 381 vagas abertas nesta quinta-feira (14/5). Das oportunidades oferecidas, dez são para faxineiras. Para concorrer, precisa ter experiência e nível fundamental de escolaridade. Mais duas oportunidades são oferecidas para empregado doméstico. As remunerações são de R$ 1.129 e R$ 1,2 mil, mais benefícios.

Pouco mais de 40% das oportunidades são para profissionais de nível fundamental de escolaridade. As áreas com maior número de oportunidades são vendedor pracista, operador de máquinas fixas, auxiliar de cozinha e açougueiro. As remunerações variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.492, mais benefícios.

Outras 97 vagas são para profissionais com nível médio de escolaridade, quatro delas reservadas para pessoas com deficiência, no cargo de teleoperador. A maioria das oportunidades, porém, é para vendedor pracista (65), com salários de R$ 1,1 mil a R$ 1,3 mil, mais benefícios.

Ensino superior

Profissionais de nível superior também são procurados por meio das agências do trabalhador. São 131 vagas, tanto para graduados quanto para estudantes, nas áreas de administração, marketing, engenharia, logística, contabilidade, economia, produção cultural, prática de ensino, turismo, publicidade, secretariado e gastronomia. Os salários podem ser pagos por hora, variando entre R$ 5 e R$ 120, ou mensalmente, de R$ 1.306 e R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No entanto, a Secretaria do Trabalho orienta quanto ao uso do serviço remoto para todos os cidadãos e, em especial às pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de um atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria do Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.