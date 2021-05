GDF inaugura hospital de campanha no Autódromo de Brasília

CC Caroline Cintra

O hospital do Autódromo tem 100 leitos de unidade de cuidado intermediária (UCI) - (crédito: RENATO ALVES/Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou, na manhã desta sexta-feira (14/5), o hospital de campanha no Autódromo Internacional Nelson Piquet, na área central de Brasília. A estrutura, que tem 100 leitos de unidade de cuidado intermediária (UCI), receberá pacientes em tratamento da covid-19.

Em seu discurso, o governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que a construção dos hospitais de campanha é para liberar leitos dos hospitais fixos, para retomar a realização de cirurgias na rede pública de saúde. “Não temos alegria com essa inauguração, porque ainda são reflexos da pandemia, que está atingindo muitas pessoas. Todas as UTIs dos hospitais estão lotadas com pacientes de covid, precisamos remover para liberar os hospitais para as cirurgias”, disse.

De acordo com Ibaneis, há uma estimativa de 50 mil cirurgias a serem realizadas na rede pública de saúde, de todos os tipos. Dessas, 2,5 mil são de emergência. “Vamos chegar a um ponto em que vamos ter uma quantidade de leitos que suporte todo o atendimento do Distrito Federal”, destacou o chefe do executivo local.

Outra unidades

Ibaneis informou ainda que pretende entregar, até 28 de maio, o hospital acoplado de Samambaia, que terá 102 leitos. “A Saúde pediu uma semana mais, mas vamos ver se conseguimos até lá”, declarou.

Na última sexta-feira (7/5), o GDF inaugurou o hospital de campanha do Gama. A estrutura conta com 100 leitos de UCI com ventilação mecânica, drogas vasoativas e diálise à beira-leito. Isso permite atendimento pleno a pacientes em estado grave.

A unidade hospitalar tem salas de triagem; para procedimentos invasivos; de insumos; de descompressão; de raio-X; e de tomografias. Há, também, área para farmácia e pontos de hemodiálise.

O espaço possui ponto de desembarque de ambulâncias; setor administrativo; sala de TI e de manutenção; espaços de descanso para médicos e enfermeiros; banheiros adaptados para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE); copa e necrotério. Todos os ambientes contam com sistema de ar-condicionado e renovação de ar.