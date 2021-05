CM Cibele Moreira

(crédito: LUCIO BERNARDO JR)

Atendendo a uma reivindicação antiga da população do Jardins Mangueiral, o Governo do Distrito Federal inaugurou, nesta sexta-feira (14/5), o primeiro equipamento de saúde da região. A unidade básica de saúde (UBS) 1 conta com 25 salas de atendimento clínico, com medicina da família, atendimento odontológico, salas de vacinação, de coleta e de triagem. Ao todo, foram investidos R$ 3 milhões para a construção da UBS.

O administrador do Jardins Mangueiral, Antônio de Pádua, afirma que a obra foi uma demanda da comunidade. "Há um ano e meio fiz o pedido para a construção do equipamento público e prontamente o governador (Ibaneis Rocha) autorizou a construção dessa UBS que, hoje, inaugurada, vai atender não só ao Jardins Mangueiral, mas também todos do Jardim botânico e toda a comunidade de São Sebastião. Porque a Saúde é direito de todos, estamos muito felizes com essa entrega", destacou o administrador da região.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), destaca que essa é uma das muitas obras que serão destinadas à população do Jardins Mangueiral.“Quando assumi o governo, e ainda durante a campanha, a reivindicação da população era ter uma unidade de saúde básica aqui nesse local. E a unidade está aqui, pronta. É um sonho realizado. E vamos ter outras obras", ressaltou Ibaneis, que criticou a implementação do condomínio Jardins Mangueiral sem ter equipamentos públicos para atender à população. “Fizeram aqui foi um condomínio lindíssimo mas esqueceram que as pessoas precisam de infraestrutura, de saúde, de educação, dos seus filhos em creches”, pontuou o chefe do executivo.

De acordo com Ibaneis, o crescimento da população por conta dos condomínios também traz um impacto no trânsito. "Nós temos agora a necessidade de fazer viadutos e balões aqui, pois a pista já não suporta mais o trânsito de veículos. Estamos preparando dois viadutos para aliviar o sofrimento da população de São Sebastião que emenda com Jardim Botânico”, afirmou o governador.

Durante a solenidade de inauguração, Ibaneis também comentou sobre as divergências de implementação de obras como a criação de um parque ecológico e de um complexo habitacional. “Eu vetei a lei que cria o parque (ecológico Mangueiral). Nós temos um projeto habitacional para essa região. Assim como vocês tiveram direito à moradia, outras pessoas também terão o direito à moradia e é isso que será feito nessa área. A luta de vocês é respeitada assim como eu espero ser respeitado nesse momento. Esse projeto já vem de muito tempo e que, se depender de mim, será implementado”.