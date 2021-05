Covid-19: DF recebe mais 12,8 mil doses de CoronaVac

SS Samara Schwinghel

A nova remessa deve ser usada para dar início à imunização dos professores - (crédito: Carl de Souza/AFP - 6/2/21)

O Distrito Federal recebeu, na manhã desta sexta-feira (14/5), mais 12,8 mil doses da CoronaVac, vacina chinesa contra a covid-19 produzida, no Brasil, pelo Instituto Butantan (SP). A nova remessa chegou por volta das 8h20 no Aeroporto de Brasília.

De acordo com a Secretaria de Saúde, metade das doses será utilizada para D1 (primeira dose) e, o restante, para D2 (segunda dose), como especificado no Informe Técnico do Ministério da Saúde. No documento, os estado e o DF podem utilizar as doses para o reforço da imunização ou seguir com a vacinação dos grupos prioritários.

Na noite desta quinta-feira (14/5), a capital federal recebeu outras 49,9 mil doses de vacinas, entre CoronaVac e AstraZeneca. Segundo o secretário da Casa Civil Gustavo Rocha informou, em coletiva durante a tarde, as doses de CoronaVac desta remessa serão destinadas para dar início à vacinação de professores no DF.

Na tarde desta sexta, membros da Secretaria de Educação se reúnem com o Comitê de Operacionalização de Vacinação para definirem detalhes do plano e uma possível data de início da imunização dos profissionais de educação. Até a última atualização desta reportagem, o encontro ainda estava em andamento.