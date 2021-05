Covid-19: mais 49,9 mil doses de vacinas chegam ao DF

SS Samara Schwingel

(crédito: Divulgação/Aeroporto de Brasília )

Mais 49,9 mil doses de vacinas contra a covid-19 chegaram, nesta quinta-feira (13/5), ao Distrito Federal. A remessa, que chegou ao Aeroporto de Brasília por volta das 17h50, conta com 23,5 mil doses de AstraZeneca/Oxford e 26,4 mil de CoronaVac/Butantan. Os valores já consideram a perda técnica de 10%.

Segundo a Secretaria de Saúde, as doses do imunizante de Oxford serão destinadas para a aplicação da segunda dose nas pessoas que já fazem parte do público-alvo da campanha de vacinação. Já as unidades da CoronaVac devem, por determinação do governador Ibaneis Rocha (MDB), ser utilizadas para dar início à vacinação dos professores da capital federal. A informação foi revelada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante coletiva na tarde desta quinta.

Porém, a pasta destaca que, por determinação do Ministério da Saúde, as doses da vacina do Instituto Butantan (SP) serão dividas ao meio, sendo metade reservada para garantir o reforço. Sendo assim, inicialmente, há apenas 11,3 mil doses para os educadores. A Saúde local vai avaliar o plano de vacinação elaborado pela Secretaria de Educação e elaborar a operacionalização da categoria. Para avançar no número de vacinados, o DF depende de mais envios de doses pelo governo federal.