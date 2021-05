Mulher é presa por usar nomes falsos para cometer crimes

DD Darcianne Diogo

Os crimes são investigados pela 3ª DP - (crédito: Divulgação/PCDF)

Policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) prenderam, nesta quinta-feira (13/5), uma mulher de 30 anos acusada de praticar crimes usando três nomes diferentes. Herica Ferreira Artiagas e o namorado vieram foragidos de Rondônia para a capital em 2013.

Em Rondônia, os dois foram acusados de cometer um homicídio e, por isso, deixaram o estado e se mudaram para Brasília. Dois anos depois, Herica foi detida pelo assassinato e por usar o nome falso de Thamires Ferreira Artiagas. A mulher ganhou o benefício de responder o processo de falsidade documental em liberdade, mas descumpriu os requisitos legais e teve a prisão preventiva decretada, segundo a PCDF.



Usando o nome de Thamires, a acusada chegou a ser presa no DF por quatro vezes pelo crime de tráfico de drogas e furto. Ao ser detida em flagrante, ela se apresentou como Helen Sandra Pereira da Silva. Policiais da 3ª DP solicitaram ao estado do Amazonas os dados dos documentos originais da mulher, com o objetivo de colocar fim à triplicidade de nomes diversos nos processos. Por meio dos laudos comparativos, os investigadores identificaram o verdadeiro nome da mulher e cumpriram o mandado de prisão em aberto. Durante a operação, Herica foi autuada novamente por falsidade ideológica por apresentar nome falso.