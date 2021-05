Resumo do Dia: Veja as notícias sobre a covid-19 nesta sexta (14/5)

CB Correio Braziliense

O DF recebeu um lote de mais de 12 mil doses de vacina nesta sexta - (crédito: Governo do Estado de São Paulo/Divulgação)

Vacinação - Após receber quase 50 mil novas doses, o DF está mais próximo de vacinar professores. O governador Ibaneis Rocha (MDB) determinou que parte do lote seja destinada aos profissionais de educação. "Devemos vacinar quem se expõe", defende o infectologista José David Urbaez em entrevista ao CB. Saúde. O diretor científico da Sociedade de Infectologia do DF falou sobre os efeitos da AstraZeneca em gestantes e destacou que o risco de trombose é raríssimo. Para ele, trabalhadores em contato direto com outras pessoas devem ter prioridade na campanha.

Hospitais - O DF tinha 35 pacientes na fila por UTI covid-19 na manhã desta sexta (14/5). Desses, 25 deram entrada no sistema de regulação de leitos nesta quinta-feira (13/5). O GDF inaugurou o hospital de campanha no Autódromo de Brasília. Em discurso, o governador Ibaneis Rocha (MDB) disse que o intuito erfa liberar os leitos de UTI dos hospitais para a realização de cirurgias.

Vacina - Mais 12,8 mil doses de CoronaVac chegaram ao DF nesta sexta (14/5). As doses serão divididas ao meio e metade será utilizada como D1 e, o restante, como D2.